Fikri Sağlar'dan yeni açıklama: "Sağa-sola şirin görünmeye çalışanlardan olmayacağım"

01 Ocak 2021 Cuma, 21:53

Eski milletvekili ve eski bakan CHP’li Fikri Sağlar, başörtüsü tartışmasında kendisine yüklenip "Faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cevap verdi.

Bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalarıyla CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da eleştirisine muhatap olan Sağlar, Twitter hesabından ‘Türkiye kamuoyuna’ notuyla bir açıklama paylaştı. Hakkında linç kampanyası yürütüldüğünü söyleyen Fikri Sağlar, “Bu kampanya, AKP’nin kendisi gibi düşünmeyen, yaşamayan insanlara ve toplum kesimlerine karşı kara propaganda ve nefret dilini bilinçli bir tercih olarak kullandığını bir kez daha göstermiştir” dedi.

Linç kampanyasına maruz kaldığını söyleyen Fikri Sağlar, “Kafasını kuma gömenlerden, ekseni kayanlardan, sağa-sola şirin görünmeye çalışanlardan olmadan bu gerçeği anlatmaya ve siyasal İslamcı ideolojinin laik demokratik Cumhuriyeti yıkma hedefine milyonlarca yurttaşımızla birlikte karşı çıkmaya sonuna kadar devam edeceğim” dedi.



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