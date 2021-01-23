File derbisinde dostluk kazandı
Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet: 0-3. Maç bitiminde iki başkan örnek görüntüler sergiledi.
SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol
HAKEMLER: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
GALATASARAY HDI SİGORTA: Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Aydın İlkin, Nilay Karaağaç, Elifsu Eriçek)
FENERBAHÇE OPET: Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti)
SETLER: 22-25, 22-25, 21-25
SÜRE: 89 dakika (30, 33, 26)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25'inci haftasında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Maç bitiminde iki takım başkanı Ali Koç ve Mustafa Cengiz sporcuları birlikte alkışladı.
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