Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda final yolunda

31 Ağustos 2021 Salı, 11:50

Sosyal medya hesabından Çankayalılara seslenen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Filenin Sultanları için tek yürek olacağız! 31 Ağustos Salı günü saat 20.30’da A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Polonya Kadın Milli Voleybol Takımına karşı vereceği mücadeleyi Çayyolu Atapark, Uğur Mumcu Parkı ve Esat Özgürlük Meydanımızda kuracağımız 3 dev ekranda izlemeye tüm Çankayalıları davet ediyorum” dedi.

DEV EKRANLARDA ÇEYREK FİNAL HEYECANI

31 Ağustos 2021 Türkiye- Polonya çeyrek final voleybol maçı saat 20.30 başlayacak.

1- Çayyolu Atapark – 2432. Cad. ile 2853. Cad. Kesişimi

2- Uğur Mumcu Parkı – Öğretmenler Caddesi, Çukurambar

3- Özgürlük Meydanı (Esat Pazaryeri üstü) – Bağlar Cad. ile Belligün Sok. Kesişimi