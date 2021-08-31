Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda final yolunda

Grup ve eleme maçlarında 6'da 6 yaparak çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol takımı bugün saat 20.30'da Polonya'nın karşısına çıkıyor. Çankaya Belediyesi, Filenin Sultanları’na destek olmak için Çankaya'nın üç ayrı bölgesinde kurduğu dev ekranlarda, Başkentlilere çeyrek final coşkusu yaşatacak.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2021 Salı, 11:50
Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda final yolunda
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Sosyal medya hesabından Çankayalılara seslenen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Filenin Sultanları için tek yürek olacağız! 31 Ağustos Salı günü saat 20.30’da A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Polonya Kadın Milli Voleybol Takımına karşı vereceği mücadeleyi Çayyolu Atapark, Uğur Mumcu Parkı ve Esat Özgürlük Meydanımızda kuracağımız 3 dev ekranda izlemeye tüm Çankayalıları davet ediyorum” dedi. 

DEV EKRANLARDA ÇEYREK FİNAL HEYECANI 

31 Ağustos 2021 Türkiye- Polonya çeyrek final voleybol maçı saat 20.30 başlayacak.  

1- Çayyolu Atapark – 2432. Cad. ile 2853. Cad. Kesişimi 

2- Uğur Mumcu Parkı – Öğretmenler Caddesi, Çukurambar 

3- Özgürlük Meydanı (Esat Pazaryeri üstü) – Bağlar Cad. ile Belligün Sok. Kesişimi


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