Filenin Sultanları, ilk yenilgisini aldı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ne 3-1 mağlup oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki sekizinci maçında Dominik Cumhuriyeti’ne 3-1 mağlup oldu. Millilerde Tuğba Şenoğlu 13, Meryem Boz, Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt 10’ar sayıyla oynadı.
Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi’nde yarın TSİ 13.00’te Rusya ile karşılaşacak.
Salon: Rimini Fuar Merkezi
Hakemler: Stefano Cesare (ITA), Daniele Rapisarda (ITA)
Türkiye: Naz, Meliha, Zehra, Meryem, Hande, Eda, Ayça (L) (Ebrar, Cansu, Tuğba, Aslı, Kübra)
Dominik Cum.: Pena Isabel, J.Martinez, Mambru, B.Martinez, Vargas Valdez, Marte, Castillo (L) (De La Cruz, Eve)
Setler: 22-25, 21-25, 25-23, 17-25
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