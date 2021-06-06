Dünya Judo Şampiyonası'nın ilk gününde üç sporcumuz mücadele etti

06 Haziran 2021 Pazar, 18:44

Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk gününde 3 milli sporcu mücadele verdi. Kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk, ilk turda İtalyan Francesca Milani'ye altın skorda yenildi. Erkekler 60 kiloda yarışan Mihraç Akkuş ikinci turda İspanyol Francisco Garrigos'a, Salih Yıldız ise ilk turda Çekyalı rakibi David Pulkrabek'e mağlup oldu.

Organizasyonda yarın kadınlar 52 kiloda İrem Korkmaz tatamiye çıkacak. Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota ve puan kazandıran judodaki son organizasyon olan şampiyona, 13 Haziran'da sona erecek.