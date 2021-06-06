Dünya Judo Şampiyonası'nın ilk gününde üç sporcumuz mücadele etti
Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nın ilk gününde mücadele veren Gül Kader Şentürk, Mihraç Akkuş ve Salih Yıldız, rakiplerine mağlup oldu.
Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk gününde 3 milli sporcu mücadele verdi. Kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk, ilk turda İtalyan Francesca Milani'ye altın skorda yenildi. Erkekler 60 kiloda yarışan Mihraç Akkuş ikinci turda İspanyol Francisco Garrigos'a, Salih Yıldız ise ilk turda Çekyalı rakibi David Pulkrabek'e mağlup oldu.
Organizasyonda yarın kadınlar 52 kiloda İrem Korkmaz tatamiye çıkacak. Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota ve puan kazandıran judodaki son organizasyon olan şampiyona, 13 Haziran'da sona erecek.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Biz seni Çakıcı’nın elinden almadık mı
- Portakal, Peker'in gözden kaçan sözüne dikkat çekti
- LGS sınavı arasında şaibe iddiası
- Sedat Peker’in verdiği tarih
- Ayvalık halkından 'mera' tepkisi
- Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi
- 70 milyon liralık vurgun
- Bakan Yardımcısı Birpınar'ın diğer maaşı ortaya çıktı!
- AKP'li Külünk'ün '17-25' açıklaması yeniden gündemde!
- 'Bahsettiği bakanlık İçişleri Bakanlığı...'