Filenin Sultanları'nın sevincine TRT sansür uyguladı

Filenin Sultanları'nın Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’yı 3-0 yenmesi sonrası İzmir Marşı ile yaşanılan kutlamalar TRT tarafından yayınlanmadı.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2021 Çarşamba, 00:23
Filenin Sultanları'nın sevincine TRT sansür uyguladı
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2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtınalar estiren A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımıza TRT tarafından sansür uygulanmaya devam ediyor.

Çeyrek finalde Polonya'yı set vermeden yenen Filenin Sultanları, galibiyeti İzmir Marşı eşliğinde kutladı. Stadyumdaki taraftarların ve milli takımımızın İzmir Marşı eşliğindeki sevinç gösterileri ,TRT rejisi tarafından sansürlenerek yayına verilmedi. 

TOKYO OLİMPİYATLARI'NI HATIRLATTI

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Çin'i yendikleri maç sonrasında da benzer bir kutlama yapmıştı.  TRT, karşılaşmanın ardından kutlamaları yayınlamayarak hemen yayını kesmişti.


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