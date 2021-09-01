Filenin Sultanları'nın sevincine TRT sansür uyguladı
Filenin Sultanları'nın Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’yı 3-0 yenmesi sonrası İzmir Marşı ile yaşanılan kutlamalar TRT tarafından yayınlanmadı.
2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtınalar estiren A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımıza TRT tarafından sansür uygulanmaya devam ediyor.
Çeyrek finalde Polonya'yı set vermeden yenen Filenin Sultanları, galibiyeti İzmir Marşı eşliğinde kutladı. Stadyumdaki taraftarların ve milli takımımızın İzmir Marşı eşliğindeki sevinç gösterileri ,TRT rejisi tarafından sansürlenerek yayına verilmedi.
TOKYO OLİMPİYATLARI'NI HATIRLATTI
Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Çin'i yendikleri maç sonrasında da benzer bir kutlama yapmıştı. TRT, karşılaşmanın ardından kutlamaları yayınlamayarak hemen yayını kesmişti.
Video Haberler
- Mardin’de plastik üretim fabrikasında yangın
- Korkunç kaza anı kameraya böyle yansıdı
- Deprem anları kameralara böyle yansıdı
- Market girişinde kameraya böyle yakalandı
- Kafasına talih kuşu değil, kedi kondu! İşte o anlar
- Görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu
- Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri! İşte o anlar
- Trafikte tehlike dolu anlar! Büyük tepki çekti
- Hamile kadını şoke eden kaza anı kamerada
- Davetliler neye uğradığına şaştı! Korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- İzmir'de cemaat üyelerinden silahlı teftiş ve tehdit
- BİM'in kırtasiye ürünleri tartışma yarattı
- İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi genelgesi
- Trabzon'da imam, 3 kız çocuğunu katletti
- Şensoy'un eski eşinden ve kızlarından ilk açıklama
- İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişiklik
- Filenin Sultanları'nda Meryem Boz sevinci!
- Ferhan Şensoy neden öldü, hastalığı neydi?
- Ev almak isteyenleri uyardı
- Ferhan Şensoy'u yitirdik