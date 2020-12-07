Filipinler’de 6.4 büyüklüğünde deprem!
Filipinler’de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı ifade edildi.
Filipinler’in Sorsogon eyaletindeki Prieto Diaz bölgesinde, yerel saatle 22.30 sıralarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 30 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Yerel medya, depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını duyurdu.
En Çok Okunan Haberler
- Yavaş'ın talebi aylar sonra onay aldı: Süreç başlıyor
- İmamoğlu, ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı
- CHP'nin asgari ücret kampanyası gündem oldu
- CHP'li belediyelerden asgari ücret kararı
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- Benim görev alanım değil
- DİSK asgari ücret talebini açıkladı
- İslamcı Nazizmin boğduğu Müslüman
- Çin'e gönderilen trenden 'Rayların Fatih'i çıktı
- Devredilen ihale ve 4’e katlanan bedel!
Video Haberler
- Boy uzatma ameliyatları neden tercih ediliyor?
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
- 25 yıl sonra mesleğine döndü, koronavirüse yenik düştü
- Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim
- AKP'li vekilden Meclis'te alkış alan konuşma
En Çok Okunan Haberler
- Yavaş'ın talebi aylar sonra onay aldı: Süreç başlıyor
- İmamoğlu, ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı
- CHP'nin asgari ücret kampanyası gündem oldu
- CHP'li belediyelerden asgari ücret kararı
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- Benim görev alanım değil
- DİSK asgari ücret talebini açıkladı
- İslamcı Nazizmin boğduğu Müslüman
- Çin'e gönderilen trenden 'Rayların Fatih'i çıktı
- Devredilen ihale ve 4’e katlanan bedel!