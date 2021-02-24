'Film Kültürlerini Kuiryantelleştirmek' konferansı çevrimiçi düzenlenecek

Türkiye’nin ilk ve tek kuir film festivali olan Pembe Hayat KuirFest, onuncu yılı etkinlikleri kapsamında “Film Kültürlerini Kuiryantelleştirmek” konferansı düzenleyecek.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2021 Çarşamba, 09:05
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Kuir sanatçılar, sinemacılar, akademisyenler, eylemciler ve kültür endüstrisi emekçilerinin katılacağı çevrimiçi konferans 27-28 Şubat’ta gerçekleşecek.

Kuir sinemanın üretim, gösterim, dağıtım ilişkilerini tartışmaya sunan konferansta özellikle bu tür tartışmaların dışında kalan Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika (SWANA) bölgesine odaklanılacak.

Etkinlikler, Türkçe ve İngilizce simultane çeviri desteğiyle gerçekleşecek.

“Film Kültürlerini Kuiryantelleştirmek” konferansı programı şöyle:

27 Şubat saat 14.15

Panel: Kuir Film Festivalleri

27 Şubat saat 16.30

Panel: GBAKA’da Kuir Kürmasyon

27 Şubat saat 19.00

Gösterim: Hayalimdeki Sahneler Gösterimi & Metin Akdemir ile Soru-Cevap

28 Şubat saat 15.00

Gösterim: A Trans History Sung Gösterimi & Kübra Uzun ve Onur Karaoğlu ile Soru-Cevap

28 Şubat saat 17.00

Panel: Kuir Alanlar Yaratmak

28 Şubat saat 19.15

Panel: Film Kültürlerini Kuiryantelleştirmek

Daha detaylı bilgi edinmek için şuraya bakılabilir.


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