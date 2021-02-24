'Film Kültürlerini Kuiryantelleştirmek' konferansı çevrimiçi düzenlenecek
Türkiye’nin ilk ve tek kuir film festivali olan Pembe Hayat KuirFest, onuncu yılı etkinlikleri kapsamında “Film Kültürlerini Kuiryantelleştirmek” konferansı düzenleyecek.
Kuir sanatçılar, sinemacılar, akademisyenler, eylemciler ve kültür endüstrisi emekçilerinin katılacağı çevrimiçi konferans 27-28 Şubat’ta gerçekleşecek.
Kuir sinemanın üretim, gösterim, dağıtım ilişkilerini tartışmaya sunan konferansta özellikle bu tür tartışmaların dışında kalan Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika (SWANA) bölgesine odaklanılacak.
Etkinlikler, Türkçe ve İngilizce simultane çeviri desteğiyle gerçekleşecek.
“Film Kültürlerini Kuiryantelleştirmek” konferansı programı şöyle:
27 Şubat saat 14.15
Panel: Kuir Film Festivalleri
27 Şubat saat 16.30
Panel: GBAKA’da Kuir Kürmasyon
27 Şubat saat 19.00
Gösterim: Hayalimdeki Sahneler Gösterimi & Metin Akdemir ile Soru-Cevap
28 Şubat saat 15.00
Gösterim: A Trans History Sung Gösterimi & Kübra Uzun ve Onur Karaoğlu ile Soru-Cevap
28 Şubat saat 17.00
Panel: Kuir Alanlar Yaratmak
28 Şubat saat 19.15
Panel: Film Kültürlerini Kuiryantelleştirmek
Daha detaylı bilgi edinmek için şuraya bakılabilir.
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