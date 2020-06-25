Filmmor Kadın Filmleri Festivali Altın Bamya ödül töreniyle sona erdi

25 Haziran 2020 Perşembe, 13:16

18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali 12-22 Haziran arası online olarak izleyiciyle buluştu.12 Haziran’da açılışı yapılan festival, 38 film, panel, atölye ve söyleşilerle 8 gün sürdü. 22 Haziran 21.00’da 12. Altın Bamya Ödül Töreni ile son buldu.

Hülya Uğur Tanrıöver’in sunumunu yaptığı törende, Türkiye sinemasındaki erkek egemen bakışa ve cinsiyetçiliğe tepki olarak verilen Altın Bamya Ödülleri bu yıl film endüstrisinin tamamına verildi. Filmmor sosyal medya mecralarından canlı yayınlanan festival kapanışı ve 12. Altın Bamya Ödül Töreni’nde Altın Bamya Akademisi adına Alin Taşçıyan ödülleri açıkladı.

‘COVID’E AŞI BULUNUR, CİNSİYETÇİLİĞE BULUNMAZ’



Filmmor’un Altın bamya için yaptığı açıklama şöyle:

“Altın Bamya Film Akademisi’nin üyeleri dünya çapında bir Covid - 19 salgını yaşanır ve ülkeler karantinaya alınırken film endüstrisinin önceleri toksik olduğu sanılan ancak on yıllar geçtikçe niteliği daha iyi anlaşılan bir hastalığına dikkat çekmeyi görev bilmektedir. Covid-19 ve türevleri tedavi edilebilir, bütün coronavirus türlerine aşı bulunabilir de sinemamızdaki cinsiyetçilik giderilemez, çünkü sektörümüzün oto-immün hastalığı. Bağışıklık sistemi kendi kendisine saldırıyor. Yıllardır kendilerine bağışıklık sistemini güçlendiren Bamya Vitamini veriyoruz ama olumlu sonuç alamıyoruz. 2019 yılında gösterime giren 146 filme bakıldığında 2018 yılında gösterime giren 173 filme oranla nicelikte bir gerileme tespit edildi, ancak nitelikte bir ilerleme kaydedilemedi. Tıptaki adı Sistemik Homo Homini Lupus Erilmaçozus olan oto-immün hastalık beyin kimyasını doğrudan etkiliyor. Beyin zarını cinsiyetçi bir katmanla kalınlaştırıp özellikle film endüstrisi çalışanlarında erkek olmayana karşı şiddetli duyarsızlığa yol açıyor.

Bunun sonucunda sadece erkeklerin cinsliklerini cinliklerini, yalanlarını dolanlarını, şuursuzluklarını serseriliklerini, mucizelerini organize işlerini, borçlarını harçlarını, gerilimlerini gerginliklerini, Kore’den ithal gözyaşlarını, öte dünyadan sızan iblislerini anlatabilen bir film endüstrisi ortaya çıkıyor.



Altın Bamya Film Akademisi'nin dünyaca ünlü bilim insanlarına ve laboratuvarlara yaptırdığı araştırmalar sonucunda henüz bu derde deva, bu ıstıraba derman bulunamadı. Ancak hayvanlar üzerinde yaptırılmayan deneylere göre oto-immün Erilmaçozus etkilerini azaltmak için alınabilecek bazı önlemler var:



1 Duştan sonra bir kere bamya suyuyla arınmak



2 Bamya jeliyle elleri, boynu ve şakakları sık sık ovmak

3 Güne başlarken bamya çekirdeği kaynatıp içmek, takviye olarak bamya vitamini almak, mümkünse akşam yatmadan önce kaynamış bamya suyu buharını solumak.

4 Uyumadan önce yastığın içine bir avuç bamya kurusu atmak

5 Öğünlere bamya çorbasıyla başlamak ya da haftada en az üç gün bamya yemek, üç ayda bir bamya orucu tutup detoks yapmak

6 Bamya tarlalarında uzun yürüyüşler, bamya spalarında kürlerler, bamya özütüyle masaj yaptırmak

7 Cinsiyetçi bir belirti görüldüğü anda ofisleri ve setleri bamya spreyiyle dezenfekte etmek, bamya tütsüsü yakmak.

Sistemik Homo Homini Lupus Erilmaçozus’un bir sosyal hastalık olmasından dolayı Altın Bamya Film Akademisi film endüstrisinin tedavisi için araştırmalarına devam etmeyi sorumluluk sayar. Bu süreçte semptomların giderilmesi ve filmlerin bir nebze olsun cinsiyetçilikten arındırılması için geçen yılki gibi film endüstrimizi ve bu alanda faaliyet gösteren, tabelasını asıp faaliyet göstermeyen bütün kurum ve kuruluşlarıyla Altın Bamya ödüllerine boğarız. Bu ödülleri kullanarak yukarıdaki sayılan önlemleri almalarını sağlamayı hedefliyoruz. Semptomlar yok oluncaya değin tek tek filmleri takip etmek yerine tekrar tekrar film endüstrisinin alayına derman olmayı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.



Altın Bamya Akademisi sağlıklı günler diler.”



Tören Fulya Özlem’in müzik performansı ile devam eden tören seneye ödül verecek aday bulamamak ve görüşmemek dileğiyle sona erdi.













