Filyasyon ekibindeki iki sağlık çalışanına görevli oldukları hastanede yemek verilmedi
Dikili Devlet Hastanesi’nde çalışan diş hekimi B.D. ve anestezi teknisyeni B.K., geçici olarak filyasyon ekibinde görevlendirildi. Yakınlarda çalışırken karınlarını doyurmak için hastaneye giden iki sağlıkçıya yemek verilmedi. Hastane yönetimi, “Geçici görevdesiniz, yemek hakkınız yok” diyerek iki sağlık çalışanını onlarca kişinin önünde yemekhaneden çıkardı. B.D. ve B.K., yaşadıklarını dilekçeyle sağlık müdürlüğüne bildirdi.
İzmir’in Dikili ilçesinde filyasyon ekibinde görevli iki sağlık çalışanına hastanede yemek verilmedi. Dikili Devlet Hastanesi’nde görevli anestezi teknisyeni B.K ile diş hekimi B.D salgın döneminde geçici olarak filyasyon görevinde görevlendirildi.
Hastane yakınlarında çalışırken yemek yemek için kadrolarının bulunduğu hastaneye giden B.K ve B.D’ye yemek hakları olmadığı söylendi. Hastane yönetimi, iki sağlıkçıyı “Geçici görevdesiniz yemek hakkınız yok” diyerek, onlarca sağlık çalışanının önünde yemekhaneden çıkardı. B.K ve B.D, tutanak tutarak hastane yönetimi ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne verdi.
Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Önemli olan arkadaşlarımızın yiyeceği iki kaşık yemek değil, davranış şekildir. Yaşanan can sıkıcı olay ve bu davranışa karşı Sağlık Bakanımız ve İzmir İl Sağlık Müdürümüzün gerekli girişimi yapacağı inancındayız” dedi.
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