Anadolu Efes'te Vasilije Micic'e bir ödül daha
Turkish Airlines EuroLeague'de şampiyonluğunu ilan eden Anadolu Efes'te Vasilije Micic, "Final-Four'un en değerli oyuncusu" seçildi.
Temsilcimiz Anadolu Efes'in Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek Turkish Airlines EuroLeague şampiyonu olduğu final maçı sonrasında, Final-Four'un en değerli oyuncusu belli oldu.
Lacivert-beyazlılarda daha önceden "sezonun en değerli oyuncusu" seçilen Vasilije Micic, dörtlü finalde de "en değerli oyuncu" seçildi. Bu akşam 34 dakika 54 saniye süre alan Sırp oyuncu 25 sayı, 3 ribaund, 5 asist ve 28 verimlilik puanlık performans gösterdi. Efes'in bir diğer yıldız ismi Shane Larkin de 28 verimlilik puanı ile bu başarıya ortak oldu.
İşte karşılaşmanın özeti:
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