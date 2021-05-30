Anadolu Efes'te Vasilije Micic'e bir ödül daha

30 Mayıs 2021 Pazar, 23:54

Temsilcimiz Anadolu Efes'in Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek Turkish Airlines EuroLeague şampiyonu olduğu final maçı sonrasında, Final-Four'un en değerli oyuncusu belli oldu.

Lacivert-beyazlılarda daha önceden "sezonun en değerli oyuncusu" seçilen Vasilije Micic, dörtlü finalde de "en değerli oyuncu" seçildi. Bu akşam 34 dakika 54 saniye süre alan Sırp oyuncu 25 sayı, 3 ribaund, 5 asist ve 28 verimlilik puanlık performans gösterdi. Efes'in bir diğer yıldız ismi Shane Larkin de 28 verimlilik puanı ile bu başarıya ortak oldu.

İşte karşılaşmanın özeti: