Financial Times: 2 yeni kurulan partinin 2023 seçimlerine etkisini yazdı

19 Şubat 2021 Cuma, 13:09

İngiltere’den Financial Times gazetesi, Gelecek Partisi’nden Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıyı hatırlatarak yeni kurulan Deva ve Gelecek Partisi’nin 2023 seçimlerini nasıl etkileyeceğini değerlendirdi. Financial Times’a konuşan Selçuk Özdağ, şu demecinde şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin iktidar ittifakı, hayal kırıklığına uğramış Erdoğan destekçilerini hedefe alan yeni siyasi gruplaşmadan korkuyor. Bugünün hükümeti çaresiz. Bu insanlar demokrasiden, şeffaflıktan ve hesap sorulmasından korkuyor.”

FT haberinde bu durumu 2 yeni partinin kuruluşundan bir yıl sonra Erdoğan’la mücadele karşılaştıkları zorluklardan biri olarak yorumladı.

ERDOĞAN’IN BAŞINI AĞRITABİLİR

Financial Times haberinde, “Kurulan 2 parti (Gelecek ve Deva) için analistler, 20 yılı aşkın bir ülkeyi yöneten ve 2011’deki seçim zaferi sonrasında oyları eriyen AKP’nin başındaki Türkiye Cumhurbaşkanı’na potansiyel tehdit oluşturduğunu ifade ediyordu. Bir yıl geçmesine rağmen, iktidar partisi yetkililerinin korktuğu popülerlik düzeyine hiçbiri ulaşamadı ve her 2 parti de ortalama yüzde 2 veya 3 oy aldı” ifadelerini kullandı.

Laura Pitel 2023 seçimleri için önümüzdeki aylarda seçimlere katılmaya hak kazanacak olan 2 genç parti kuşkusuz Erdoğan’ı kızdırdı yorumunda bulunarak değerlendirmesine şu şekilde devam etti:

“2023'te yapılması planlanan seçimlerde AKP seçmenleri arasında az sayıdaki ayrılıklar bile, oyların en az yüzde 50'sini alması gereken Erdoğan için baş ağrısı yaratabilir. Erdoğan 2018 yılında gerçekleşen son seçimde yüzde 52.6 oy almıştı. Son zamanda yapılan anketlere göre, AKP seçmenlerinin içerisinde kararsızlaşan bir kesimi olduğunu gösteriyor.”

İKİ PARTİ DEĞERLENDİRDİ

Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nden yetkililer FT’ye yaptıkları değerlendirmede, AKP’den ayrılıp Gelecek Partisi’ne geçmeleri durumunda hükümetteki işlerini veya iş anlaşmalarının iptali ile tehdit edildiğini söyledi. Babacan’ın Deva Partisi’nin Başkan Yardımcı Mehmet Emin Ekmen ise, “Hükümete yakın medyada ve hükümetteki siyasetçilerde bir haber karartması uygulanıyor. Sanki Deva diye bir parti yokmuş gibi ve sanki Ali Babacan diye birisi yokmuş gibi davranış sergiliyorlar” değerlendirmesinde bulundu.



