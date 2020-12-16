Financial Times, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i 'Yılın Kişisi' seçti

16 Aralık 2020 Çarşamba, 10:08

Financial Times (FT) gazetesi, Yılın Kişisi olarak koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi seçti.

Türk bilim insanlarını seçen Financial Times'ta Türeci ve Şahin hakkında şu ifadelere yer verildi:

"BioNTech'in kurucu ortakları, geçtiğimiz hafta dünyanın dört bir yanından evrak işleriyle boğuşurken, 90 yaşındaki Margaret Keenan'ın Birleşik Krallık'ta aşı yapılan ilk hasta olduğu TV görüntülerini kaçırdılar. Çift, o anlardan arkadaşları ve meslektaşlardan gelen mesajlar yoluyla haberdar oldu.

Dr. Şahin, “Gergindik” diye itiraf ediyor. Altı ülkedeki klinik çalışmalarda 22.000'den fazla kişiye aşılarının uygulandığını görmesine rağmen Şahin “insanların testler dışında gerçekten ilk kez aşılandığını görmek çok farklı" dedi.

Yeni bir salgının yayılmasından bir yıldan daha kısa bir süre sonra güvenli ve etkili bir aşıya sahip olmamız Financial Times'ın 2020 Yılın Kişisi olarak seçtiği Dr. Şahin ve Dr Türeci'nin başarısını ortaya koyuyor.

Bilim, doğası gereği yavaş ve özenli bir iştir. Hipotezlere meydan okunmalı ve yeni fikirler tükenene kadar test edilmelidir. Başarısızlık, sürecin önemli bir parçasıdır. Hastalığı önlemede yüzde 95'in üzerinde başarılı olan bir aşı üretilmesi de bu çiftin başarısını daha da dikkat çekici hale getiriyor."

Dünyanın konuştuğu iki bilim insanı Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech firması, ilaç devi Pfizer desteği ile koronavirüs aşısını geliştirmişti.