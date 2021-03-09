Financial Times'tan Hakan Atilla yorumu: ABD'deki Halkbank davası öncesi istifa etti

09 Mart 2021 Salı, 13:18

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Financial Times (FT) gazetesi, Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın istifasına sayfalarında yer verdi. Haberde, istifa kararının ABD'deki Halkbank davası öncesi alındığına dikkat çekildi.

BİST'ten dün yapılan yazılı açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir" denilmişti.

FT'nin Ayla Jean Yackley imzalı haberi, "Borsa İstanbul'un genel müdürü, eski bankasının İran'ın yaptırımları delmesine yardımcı olduğu iddiaları nedeniyle ABD'de yargılanması öncesinde istifa etti" cümlesiyle başlıyor.

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD'de 2018'de görülen davada, "ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma", "Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma", "bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma", "bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma", "kara para aklamak için kumpas kurma" suçlarından suçlu bulunmuştu.

"Kara para aklama" suçlamasından ise aklanan Atilla, 28 ay tutuklu kaldıktan sonra Türkiye'ye dönmüştü.

'Halkbank, işlemlerin mevzuata uygun olduğunu söylüyor'

FT'deki haber şöyle devam ediyor:

"İddianamede, Halkbank'ın İran'ın ABD finans sistemine erişimine yardımcı olduğu, yaklaşık 20 milyar dolar petrol ve gaz gelirini yurtdışında harcadığı iddia ediliyor. Ayrıca Türkiye ve İran'daki 'üst düzey hükümet yetkilileri' de programa katılmakla ve on milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanıyor. Halkbank herhangi bir suç işlediği iddiasını reddetti ve işlemlerin mevzuata uygun olduğunu söyledi."

FT'nin haberinde, "Davanın son yıllarda kötüleşen ABD-Türkiye ilişkilerini muhtemelen daha da gereceği" belirtiliyor.

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'e yaptırım uygulamayı kararlaştırmıştı.

FT'deki haber, "ABD hükümetinden Halkbank'a yöneltilen suçlamaları düşürmesini isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinden bu yana uzlaşmacı bir tavır alarak NATO ortakları arasında daha fazla işbirliği çağrısında bulundu" ifadesiyle devam ediyor.

Reuters

'Türkiye, Atilla'nın istifasını bir jest olarak görebilir'

Haberde İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Teneo Intelligence'ın eşbaşkanı Wolfango Piccoli'nin görüşlerine de yer veriliyor.

Piccoli, Halkbank'ın suçlu bulunması ve ağır para cezasına çarptırılması halinde bunun Türk finans sisteminde şok etkisi yaratabileceğini söylüyor

Piccoli, "Türkiye, Atilla'nın istifasını bir jest olarak görebilir ancak bunun konuyla ilgisi yok. Yargılanacak olan, bir bütün olarak Halkbank ve dava siyasi bir yöne evrilir-yetkililer ifşa olursa, potansiyel olarak Türk hükümeti" diyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'nin yatırımcılar nezdindeki itibarını yeniden inşa etmek için siyasi ve ekonomik reform sözü verdiği" belirtilen haberde, Erdoğan'ın bu hafta büyümeyi devamlı kılma ve yüksek enflasyonu azaltmaya yönelik bir ekonomik paket açıklayacağı hatırlatılıyor.

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Hakan Atilla, 24 Temmuz 2019'da Türkiye'ye geldi, 21 Ekim 2019'da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandı.

Atama kararını, Atilla Türkiye'ye döndüğünde kendisini havalimanında karşılayan dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Albayrak da 8 Kasım 2020'de görevinden istifa etmişti.