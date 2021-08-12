Fındık alım fiyatı açıklandı

12 Ağustos 2021 Perşembe, 09:32

Erdoğan, dün gece katıldığı canlı yayında gazetecilerin fındık fiyatına ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, fındığın ülkemiz için en önemli üretim ve ihracat kalemlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, “Fındık Karadeniz bölgesinde çayla birlikte temel geçim kaynağı. Bu mahsul döneminde de üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. 2021 yılı için fındık alım fiyatımız, yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz. Tüm bunları da eklediğimizde nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor" diye konuştu.