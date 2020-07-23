Fındık kavgası

23 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Fındık sezonu yine rekolte tartışmalarıyla başladı. Tahmini rekoltenin Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre 660 bin 157 ton, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’ne göre ise 670 bin 285 ton olarak açıklanması üreticiyi kızdırdı.

Tekgıda-İş Sendikası Ordu İl Temsilcisi Ali Öner, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan tahmini rekoltenin gerçek olmadığını belirterek “Bu rekolteyi yakalamamız mümkün değil. Yüksek rekolte açıklandığı için fiyatlar 10 TL düştü” dedi. Kendisi de fındık üreticisi olan Tekgıda-İş Sendikası Ordu İl Temsilcisi Ali Öner, Pakdemirli’nin tahmini rekolte açıklamasının, “üreticileri şok ettiğini” belirtti. Fındık baronlarının, fındığın fiyatını düşük göstermek için tahmini rekolteyi yüksek açıkladığını kaydeden Öner, “Hasatın 600 bin tonun altında olacağını düşünüyorum” dedi.

‘FİYAT 28.5 TL OLMALI’

Öner, korona salgını nedeniyle mevsimlik işçilere izin verilmezse işçi maliyetlerinin katlanacağını öne sürerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çağrı yaptı ve “Bakanın açıkladığı bu rakamı dikkate almayın. Fiyatlar da maliyetler analiz edilerek açıklansın” dedi.

Fındığın fiyatının yakın zamana kadar 26 ile 28 lira bandında olduğunu söyleyen Öner, “Fiyatlar adeta düşürüldü. Fındığın fiyatı 18 liraya kadar indi” dedi. Enflasyon ve işçi maliyetleri ile gübre ve ilaç gibi girdilerde artış olduğuna dikkat çeken Öner, fındık için açıklanacak taban fiyatın 26.5 ile 28.5 lira arasında olmasını beklediklerini söyledi.