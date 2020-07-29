Fındıkta tartışma bitmedi

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22.5 TL olarak açıklanan fındık alım fiyatı, rekolte tartışmalarını bitirmedi. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan 665 bin ton rekolte nedeniyle, 24 TL’ye kadar çıkan fındık fiyatlarının 19 TL’ye gerilediği, açıklanan 22.5 TL’nin beklentileri karşılamadığı belirtiliyor.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, fındığın kilogram alış fiyatının 22.5 lira olmasının AKP’li milletvekilleri tarafından önerildiğini söyleyerek, 30 liraya kadar çıkabilecek fındık fiyatının düşürüldüğünü belirtti. Tığlı, koronavirüs salgını sonrası fındığa talebin arttığını fiyatın rekolte açıklaması ile düşürüldüğünü iddia ederek “Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi’nin bile üzerinde rekolte açıklanıp fiyatın aşağı çekilmesi için yürütülen operasyona, iktidar elbirliğiyle gereken desteği sağladı” dedi.

TAVAN FİYAT OLMASIN

Rekoltenin, 2019’a göre yüzde 20 oranında düştüğünü, dolarda da 2019’a göre yükseliş olduğunu söyleyen Tığlı, “Bu nedenle, fiyatın mantıken artması gerekiyordu” dedi. Sınırlı sayıda üreticinin fındığını elinde tutup fiyat yükseldiğinde sattığını ancak paraya ihtiyacı olanların dayanamadığını aktaran Tığlı, kota nedeniyle her üreticinin ürününü TMO’ya satamadığını söyledi. Bu yıl incir ve kuru üzüm müdahale alımlarına kayısı de eklenecek. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin müdahale alımı kararı Malatyalı kayısı üreticilerini sevindirdi.

Fındığın alış fiyatının 22.5 TL olmasının AKP’li vekiller tarafından önerildiği, 30 liraya kadar çıkabilecek fındık fiyatının düşürüldüğü belirtildi.

