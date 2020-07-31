Fındıkta TMO tedirginliği
TMO’nun üreticiden ucuza aldığı fındığı bu yıl da kâr güdüsüyle yükseğe satma riski, tedirginlik yaratıyor.
Piyasayı düzenleme amacıyla kurulan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) ticari bir işletme gibi kâr güdüsüyle çalıştığını belirten ihracatçı, bu duruma tepkili. TMO’nun geçen sene çiftçiden 16 liraya aldığı fındığı 20-24 liraya sattığını anımsatan İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, “TMO, fındığı bu fiyattan sattığı dönem, köylünün elinde fındık kalmamıştı. Bu geliri üreticinin kazanmasını isterdik” dedi.
“İhracatçılar, TMO piyasayı dengeleyen regülatör bir kurum mu yoksa ticari bir kuruluş mu sorusunun cevabını arıyor” diyen Gören, “Alım stratejini önceden belirleyen TMO’nun satış stratejisini de önceden açıklaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Üretimde dünya birincisiyken verimde son sıralarda yer alındığına dikkat çeken Gören, “Bizde dekar başına ortalama verim 84 kilo iken ABD’de 236, İtalya’da 153 kilo. Türkiye, fındıkta dünyadaki gücünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.
Gören, “Üretimden ihracata kadar fındıkta da bir devlet politikası oluşmalı” talebinde bulundu.
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