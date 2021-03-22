Finlandiyalı fotoğrafçı, Samanyolu’nu 12 yılda fotoğrafladı
Astrofotografçı JP Metsavainio, 12 yıl süren çalışmasında gözlemevinde bin 250 saat pozlama süresi harcayarak Samanyolu'nun panoramik fotoğrafını çekti.
Finlandiyalı astrofotografçı JP Metsavainio, 12 yıl boyunca yaptığı çalışma sonucunda, Samanyolu’nun panoramik fotoğrafını hazırladı. Metsavainio, 20 milyon yıldızı gösteren panoramik fotoğrafı, mozaik tekniği ile 16 Mart'ta tamamladı.
JP Metsavainio, 12 yıl süren çalışmasında gözlemevinde bin 250 saat pozlama süresi harcadığını ve ortaya çıkan Samanyolu panoramik fotoğrafın 100 bin piksel genişliğinde olduğunu belirtti.
Metsavainio, çalışmasında Kuzey Finlandiya'daki Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki gözlemevinde bir dizi modifiye edilmiş kamera lensi ve teleskop kullandı.
Milky Way, 12 years, 1250 hours of exposures and 125 x 22 degrees of sky.— J-P Metsavainio (@JP_Metsavainio) March 16, 2021
My Milky Way mosaic project gets large, the full size image in my blog is absolute must to see! (7000 x 1300 pixels), https://t.co/doh6Cso1MM pic.twitter.com/K1hzlG4jJ6
MOZAİK TEKNİĞİ KULLANDI
Samanyolu’nun panoramik fotoğrafı, Boğa takımyıldızından Kuğu takımyıldızına 20 milyon yıldızın bulunduğu bir alanı kapsıyor.
Doğru kareleri eşleştirmek için yıldızları göstergeler olarak kullanan Metsavainio, elde ettiği kareleri mozaik tekniğiyle birleştirdi.
Metsavainio, basına yaptığı açıklamada 12 yıllık çalışmasının detaylarını kişisel bloğu “astroanarchy.blogspot.com”da paylaştığını ve 16 Mart’tan itibaren bloğu yaklaşık 750 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.
Kaynak: BirGün
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