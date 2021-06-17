Fiorentina Gattuso ile yollarını ayırdığını açıkladı

17 Haziran 2021 Perşembe, 11:11

Fiorentina, 20 gün önce göreve getirilen Gennaro Gattuso ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Gattuso, 25 Mayıs'ta takımın başına geçmişti.

Sky Sports'un haberine göre Fiorentina yönetimi, Gattuso'nun menajerine bağlı bazı oyuncuları kulübe getirmek istemesinin ardından bu isimleri pahalı buldu ve daha uygun fiyatlı futbolculara yönelmesini istedi. Bunu kabul etmeyen Gattuso'nun görevden ayrılacağı bildirilmişti.

Fiorentina, sosyal medya paylaşımıyla ayrılığı duyurdu: