Fiorentina Gattuso ile yollarını ayırdığını açıkladı
Fiorentina, Gennaro Gattuso'yla yolların ayrıldığını açıkladı.
Fiorentina, 20 gün önce göreve getirilen Gennaro Gattuso ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Gattuso, 25 Mayıs'ta takımın başına geçmişti.
Sky Sports'un haberine göre Fiorentina yönetimi, Gattuso'nun menajerine bağlı bazı oyuncuları kulübe getirmek istemesinin ardından bu isimleri pahalı buldu ve daha uygun fiyatlı futbolculara yönelmesini istedi. Bunu kabul etmeyen Gattuso'nun görevden ayrılacağı bildirilmişti.
Fiorentina, sosyal medya paylaşımıyla ayrılığı duyurdu:
Nota ACF Fiorentina: Gattuso#ACFFiorentina #Fiorentina #ForzaViola— ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 17, 2021
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