Fiorentina'da Cesare Prandelli dönemi sona erdi!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da deneyimli teknik direktör Cesare Prandelli görevi bıraktığını açıkladı.
İtalyan teknik adam Cesare Prandelli, Fiorentina Kulübünün sitesinde yayınlanan duygusal bir istifa mektubuyla görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.
Mektubunda, hayatının bu evresinde ruhsal olarak iyi olmadığını belirten Prandelli, "Buraya yüzde 100'ümü vermeye geldim ancak bunun artık mümkün olmadığını anladığım anda herkesin iyiliği için geri çekilmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.
Prandelli, teknik direktörlük kariyerinin burada bitebileceğinin farkında olduğunu ama hiç pişman olmadığını ifade ederek "Muhtemelen hayatımın bir parçası olan bu dünya, artık bana göre değil ve artık kendimi içinde tanıyamıyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada ise Prandelli'nin istifasının büyük üzüntüyle kabul edildiği bildirildi.
"Mor menekşeler" olarak bilinen takımı bu sezon 8. haftadan itibaren çalıştırmaya başlayan 63 yaşındaki teknik adam, 21 haftada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.
28 haftası geride kalan ligde Fiorentina, şu ana kadar topladığı 29 puanla 14. sırada yer alıyor.
Cesare Prandelli, daha önce 2005-2010 arasında da Fiorentina'yı çalıştırmış ve kulübün Avrupa kupalarında iddialı bir takım olmasını sağlamıştı. İtalyan teknik adam bir dönem Galatasaray'ı da çalıştırmıştı.
Bu arada İtalyan spor basını, Fiorentina'nın Prandelli'nin yerine, kendisinden önce görev yapan Giuseppe Iachini'nin gelebileceğini yazdı.
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