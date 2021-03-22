Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması!
A Milli Takım için İstanbul'a gelen İtalyan devi Milan'ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, "İnşallah bir gün Galatasaray olur" dedi.
A Milli Takım kampı için İtalya'dan İstanbul'a gelen Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, havalimanında önemli açıklamalarda bulundu.
Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A Spor'a yaptığı açıklamada "Hollanda maçı çok önemli. Elemelere iyi başlamak istiyoruz. EURO 2020 Elemeleri'ni unutup, bu maçlara okdalanacağız. Çok istekliyiz ve umarım isteklerimizi yerine getiririz." dedi.
Çalhanoğlu koluna yaptırdığı aslan dövmesi hakkında "Aslan dövmesi yaptırdın, Galatasaray'a bir gün gelecek misin?" sorusunu da yanıtlayan Halkan Çalhanoğlu "İnşallah bir gün Galatasaray olur. Aslan'ı seviyorum bu yüzden dövmesini yaptırdım. Bir küçük aslan dövmesi de yaptırdım çünkü oğlum olacak. Galatasaray'ı da sevdiğim için aslan dövmesi yaptırdım." ifadelerini kullandı.
Merih Demiral ise "Çok önemli maçlarımız var. Hollanda ile iyi başlamak istiyoruz. Güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.
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