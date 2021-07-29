Firari Emre Uslu FETÖ içerisindeki yeni kavgayı anlattı

29 Temmuz 2021 Perşembe, 10:49

2016 yılında kapatılan Taraf gazetesinin kumpasçı yazarı FETÖ'cü Emre Uslu, FETÖ içerisindeki kavgaya dair Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

ABD'de yaşayan firari FETÖ'cü Uslu, Konya'da FETÖ'nün "sorumlusu" olan Mücahit isimli kişinin hem Konya'da hem de daha önce "Cemaat" tarafından görevlendirildiğini, Sincan'daki tüm "Cemaatçilerin" isimlerini polise verdiğini aktardı. Uslu, kendisine bu isimle ilgili gelen mesajları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Cemaat" itirafçılığına öfkelenen Uslu paylaşımında, "Kim bu Mücahit? Bu yavşakları Cemaatin başına getiren 'Ali heyetten' kimse sorumluluk alıp kendilerini fedakarca destekleyen Cemaat tabanından özür dilemeyecek mi? Çok mu zor çıkıp 'aldığımız kararların bazıları ve bazı yaptığımız tercihler yanlıştı' özür dileriz demek? 'Ali heyet' yatacak yeriniz yok sizin. İnsan olan utanır. Bu şerefsizlere bu payeleri verdiğinden dolayı gider intihar eder. Cemaatin Konya sorumlusu itirafçı Mücahit hakkında yeni bilgiler... Bu yavşaklara görev verip insanların perişan ettiren Cemaatin karar alma mekanizmasında yer alan isimler bir ömür af dileseniz kabul olur mu bilmem. Sizin yatacak yeriniz yok" ifadelerini kullandı.

FETÖ İÇERİSİNDEKİ KAVGALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ içinde yaşanan çatışma, kamuoyuna açık alanlarda da devam etmişti. 2020 yılının Mayıs ayında firari FETÖ’cü Tuncay Opçin, sosyal medya hesabından açık bir şekilde FETÖ lideri Gülen’in yakın çevresini eleştirmişti.

Öte yandan terör örgütü içinde liderlik kavgası yaşandığı da basına yansımış, hatta FETÖ’nün yayın organı Herkul.org sitesinde, 2020 yılının Haziran ayında “Vifak ve İttifak” başlıklı yayımlanan yazı, FETÖ içindeki kavganın göstergesi olarak yorumlanmıştı.

FETÖ içindeki para tartışmasını gündeme getiren FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez ile onu eleştiren Zaman’ın Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı arasında da tartışma yaşanmıştı.