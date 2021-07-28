Ankara'da FETÖ firarisi 'mahrem imam' çift yakalandı
Ankara'da, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan aranan FETÖ firarisi mahrem imamlar B.Ü. ile eşi A.Ü. saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce kurulan özel ekip, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan aranan FETÖ firarisi B.Ü. ile eşi A.Ü.'nün, 4 yılı aşkın süredir Keçiören'deki kayıtsız adreste saklandıklarını tespit etti.
B.Ü.'nün erkek polis memurlarından sorumlu "emniyet mahrem imamı", A.Ü.'nün ise "polis eşlerinden sorumlu mahrem imam" olduğu ve her ikisinin ‘ByLock’ kullanıcısı oldukları belirlendi. FETÖ içerisinde kod adı kullanan çifte yönelik, 3 günlük takibin ardından operasyon düzenlendi.
Baskında, B.Ü. ile A.Ü. yakalandı. Gözaltına alınan FETÖ firarisi çift, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
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