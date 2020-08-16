Firari mahkum Gürcistan sınırında ölü bulundu
Gürcistan’a kaçmaya çalıştığı belirtilen firari mahkum, Artvin’in Borçka ilçesi Gürcistan sınırında bulunan ormanlık alanda ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre Artvin Borçka'nın Gürcistan sınırında yer alan Şanlı Mahallesi kırsalında bir erkek cesedi olduğu ihbarı geldi.
Jandarma ve AFAD, UMKE ekiplerinin olay yerinde arama çalışması başlattı. Termal kamera eşliğinde kısa sürede cesede ulaşan ekipler, yapılan incelemenin ardından cesedin, Gürcistan'a geçmeye çalışan firarı mahkum Ç.U. isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre C.U yamaçtan yuvarlanması sonucu düştüğü yerde öldüğü tahmin ediliyor.
Düştüğü yerden güçlükle çıkarılan şahıs otopsi için Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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