Fırat Kalkanı bölgesinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Kilis'e yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının hesabı sorulmaya devam ediliyor.
Bu kapsamda, Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Bankalardan kur artışı sonrası 'döviz' ve 'altın kararı
- Doların yükselmesinin ardından siyasilerden ilk yorum
- SON DAKİKA! Dolar durdurulamıyor
- Doların yükselmesine ilişkin ilk uzman yorumu
- Fransız bankasından korkutan dolar/TL öngörüsü
- Dolar yükseldi Erdoğan'ın o sözleri gündem oldu
- Şevval Şam'a hakaret eden Hilal Kaplan tweet'ini sildi
- Hristiyanlar Hz. Muhammed'i peygamber kabul edebilir
- Ekonomist Demirtaş'tan 'faiz' göndermesi
- Dolar şoku sonrası Muharrem İnce'den yurttaşlara çağrı