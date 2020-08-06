Fırat Tanış'tan kur artışına 'Ayasofya' göndermesi

Oyuncu Fırat Tanış, Türk Lirası’nın rekor değer kaybı sonrası sosyal medya hesabından durumu tiye alan bir paylaşım yaptı. Tanış, “Ayasofya’yı da açınca tabii bence hazmedemedi bunu dış güçler” göndermesinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2020 Perşembe, 19:28
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Daha önce yaşanan kur artışı ve birçok meselede hükümet kanadından yapılan 'Dış güçler' yorumu bu kez Fırat Tanış'tan geldi. 

Söz konusu artışı, “Ayasofya’yı da açınca tabii bence hazmedemedi bunu dış güçler" sözleriyle tiye alan Tanış, "Tabi dolar da oldu mu 7 lira? Başka bir sebep de gelmiyor aklıma. Bilemiyorum ama bence büyük resim tabii” şeklinde bir paylaşım gerçekleştirdi.

Tanış'ın paylaşımı şöyle:

“Ayasofya’yı da açınca tabii bence hazmedemedi bunu dış güçler. Tabi dolar da oldu mu 7 lira? Başka bir sebep de gelmiyor aklıma. Bilemiyorum ama bence büyük resim tabii”


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