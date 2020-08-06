Fırat Tanış'tan kur artışına 'Ayasofya' göndermesi
Oyuncu Fırat Tanış, Türk Lirası’nın rekor değer kaybı sonrası sosyal medya hesabından durumu tiye alan bir paylaşım yaptı. Tanış, “Ayasofya’yı da açınca tabii bence hazmedemedi bunu dış güçler” göndermesinde bulundu.
Daha önce yaşanan kur artışı ve birçok meselede hükümet kanadından yapılan 'Dış güçler' yorumu bu kez Fırat Tanış'tan geldi.
Söz konusu artışı, “Ayasofya’yı da açınca tabii bence hazmedemedi bunu dış güçler" sözleriyle tiye alan Tanış, "Tabi dolar da oldu mu 7 lira? Başka bir sebep de gelmiyor aklıma. Bilemiyorum ama bence büyük resim tabii” şeklinde bir paylaşım gerçekleştirdi.
Tanış'ın paylaşımı şöyle:
“Ayasofya’yı da açınca tabii bence hazmedemedi bunu dış güçler. Tabi dolar da oldu mu 7 lira? Başka bir sebep de gelmiyor aklıma. Bilemiyorum ama bence büyük resim tabii”
Video Haberler
- 'Ustalık belgesi' olmayan berberden şoke eden savunma!
- Sivas'ta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 6 yaralı
- Vali'ye Bugün olmaz gelemem misafirim var” yanıtı
- Patlama anı düğün videolarına yansıyan çift konuştu
- 5 kişinin bulunduğu araç kaza yaptı! 3 ölü, 2 yaralı
- Özlü, Türkiye’deki gerçek hasta sayısını açıkladı
- Haklı çıkmak istemezdim deyip görüntüleri paylaştı!
- Yurttaş Bize kızıyorlar deyip kaymakama şikayet etti
- Kaza sonrası yumruklar havada uçuştu
- Aniden şişiyor... Tıp dünyasını şaşkına çevirdi