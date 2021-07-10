Fırıncılar Odası açıkladı: Ekmeğe zam kapıda!
İstanbul'da ekmeğe zamla ilgili İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin açıklamalarda bulundu. Çetin, "Yeni bir fiyat ayarlanması yapılabilir" dedi.
İstanbul'da ekmeğe zam geleceği iddialarıyla ilgili İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin açıklamalarda bulundu.
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, zam iddialarıyla ilgili, "Un fiyatlarının güncellenmesi, eski seviyelerine getirilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde ister istemez gerek un fiyatlarının yükselmesi, elektrik, doğalgaz, akaryakıt gibi girdilerimizin yükselmesinden ötürü yeni bir fiyat ayarlanması yapılabilir" dedi.
UN FİYATLARINA GÜNCELLEME
Un fiyatlarının çok yükseldiğini belirten Çetin, "Bu zamlardan tabi ki fırıncı esnafı etkileniyor" ifadelerini kullandı. “Temenni ve tahmin ediyoruz ki un fiyatlarına güncelleme yapılacaktır” diyen Çetin, “Mayıs ayı içerisinde 50 kilosu 130-135 lira olan un fiyatları 160-180 lira bandına kadar çıktı. Şu an aldığımız un fiyatları bu seviyede” dedi.
"Şu anda ortalama hammaddelerimize ve genel girdilerimize toplamda yüzde 40-50 seviyesinde fiyat artışı söz konusu" diyen Çetin, "Biz de bunu oturacağız değerlendireceğiz, maliyetlerimizi yapacağız, ona göre gerekiyorsa talep edeceğiz. Şu anda ekmek fiyatlarıyla ilgili bir talebimiz yok. Süreçler zor, malum pandemiden çıktık vatandaşlarımızda sıkıntılı. En son tercihimiz ekmek fiyatının yeniden güncellenmesi ama mecbur kaldığımız noktada bizde yetkililerden bir fiyat güncellemesi talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.(Birgün)
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