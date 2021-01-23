Fırtına dolu dizgin ilerliyor
Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı, haftaya oynanacak Beşiktaş maçı öncesi moral depoladı. Fırtına'nın gollerini Djaniny (6.') ve Ekuban (54.) attı; Gençlerbirliği'nin tek gölü penaltıdan Piris'ten geldi.
Süper Lig'e çok kötü bir başlangıç yapan; ancak Abdullah Avcı'nın gelişinin ardından topladığı puanlarla dikkat çeken Trabzonspor, Gençlerbirliğgi deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan Trabzonspor, henüz 6. dakikada Djaniny'nin golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra da net fırsatlar yakalayan Bordo Mavililer, 2. gole 54. dakikada Ekuban'la ulaştı. Maçın başarılı isimlerinden Nwakaeme'nin asistini gole çeviren Ekuban takımını rahatlattı. Ligde zor günler geçiren Gençlerbirliği, 2-0'dan sonra rakip kaleye daha fazla giderken; 86. dakikada Robert Piris'in penaltı goyüle umutlandı. Ancak iki takımın da çabası sonuç vermedi ve maç 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Gençlerbirliği üst üste 4. maçını da kaybederken; 19 puanda kaldı. Son 5 haftada 13. puanını elde eden Trabzonspor ise puanını 33 yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR
GOL: DJANINY
36. Trabzonspor öne geçti. Ekuban'la verkaç yaparak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny, kaleci Übeyd Adıyaman'ı da geçerek, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.
40. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak köşeye çektiği plase şutta top yandan auta gitti.
44. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Nwakaeme'nin dar açıdan çektiği sert şutta kaleci Übeyd Adıyaman, üstüne gelen topu kontrol etti.
45+1. dakikada Flavio'nun ceza sahasının sağ çaprazında çektiği sert şutta kaleci Übeyd Adıyaman, topu kornere tokatladı.
İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
48' Djaniny, ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci iki hamlede topu güçlükle kontrol etti.
GOL: EKUBAN
54.' Nwakaeme, güzel bir pasla topu ceza sahası sağ içine gönderdi. İyi koşu yapan Ekuban, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
61.' Stancu, ceza sahası dışından sert vurdu. Top az farkla sol direğin yanından auta gitti.
72.' Sio, ceza sahası sol ön çizgisi yakınından çok sert vurdu, top az farkla auta gitti
85.' Ayate'nin kaleye şutunda top Edgar Le'nin eline çarptı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
GOL: PIRIS
86.' Piris, penaltıdan affetmedi ve top ile kaleci Uğurcan'ı ayrı köşelere göndererek skoru 1-2 yaptı.
90+1.' Nwakaeme, ceza sahası sol içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden ve çaprazdan vuruşunda kaleci Ubeyd, mutlak golü önledi.
90+4.' Kamil Ahmet sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Bordo Mavili oyuncu haftaya oynanacak Beşiktaş maçında takımındaki yerini alamayacak.
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