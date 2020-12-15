Fırtına Foça'da tekneleri batırdı
İzmir'in Foça ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan fırtına liman içinde bulunan 5 tekneyi batırdı.
İzmir'in Foça ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan fırtına liman içinde bulunan 5 tekneyi batırdı. Halatı koparak sahile vurmak üzere olan bazı tekneler ise Foçalı balıkçılar ve sahiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.
Foça'da dün gece başlayan ve öğle saatlerine kadar devam eden fırtına Büyükdeniz Limanı'ndaki 5 teknenin batmasına neden oldu. Saatteki hızı 75 kilometreye yaklaşan fırtınanın etkisiyle sahile yakın olarak bağlı olan iki eski tekne de parçalandı. Bağlı oldukları tonozlardan halatları koparak kurtulan bazı tekneler ise Foçalı balıkçıların yardımı ve sahiplerinin çabalarıyla sahile vurmaktan kurtarıldı.
Bölgede fırtına olduğunu öğrendikten İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nden teknesini kontrole geldiğini belirten Murat Yalçın Gediz, 1 saat daha geç kalsa belki de teknenin batmış olacağını söyledi. Gediz, Geldiğimde teknenin tamamen suyla dolması için bir karışlık yer vardı. Belli biraz daha yağmur yağsa, fırtına sürse tekne batacaktı. Suyu tahliye edip, içindeki malzemeleri boşalttım. Temizliğini yapıp güvenli bir yere çekmeye çalışıyorum. Akşamki fırtınadan batan birçok tekne var. Uzakta olanlar gelemeyenler için böyle bir durum büyük sıkıntı dedi.
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