Fıstıkta da rekolte oyunu

02 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, fıstıkta taban fiyat belirleyen kurum olmadığını, bu nedenle rekolte açıklayan kurumların, rekolteyi fazla göstererek fıstığın fiyatını düşürmeyi amaçladığını söyledi.

Filiz, “Fıstıkta rekolte oyunları oynanıyor. Üreticinin bir yılda eline geçen para, fırsatçıların eline bir alım satımda geçiyor” dedi.

Filiz, fıstıkta, hem üretimde hem de pazarlamada sorunlar olduğunu belirterek “Fiyat 15 lira oldu. Ama niye 15 lira? Bu fiyatları tespit eden bir mekanizma yok. Böyle bir kuruma şiddetle ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.