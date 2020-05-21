Fitch 9 bankanın not görünümünü düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dokuz bankanın kredi notu görünümünü negatife indirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dokuz bankanın uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi görünümü notunu "durağan"dan "negatif"e düşürdü.
Fitch Ratings tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre görünümü aşağı revize edilen bankalar ING Bank, Denizbank, QNB Finansbank, TEB, ICBC Turkey, Alternatifbank, Burgan Bank Turkey, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans.
Açıklamada negatif görünümlerin, piyasa volatilitesindeki artış ve zayıflayan net Döviz rezervi pozisyonuna bağlı olarak Türkiye'nin dış finansalları üzerinde artan stres riski dikkate alındığında, artan hükümet müdahaleleri risklerini yansıttığı belirtildi.
Fitch, Türkiye'nin yüksek dış finansman ihtiyacının piyasaya erişimini korumak ve sermaye kontrollerinden kaçınmak için önemli bir sebep olduğunu belirtti.
Kurum Salı günü Halk Bankası'nın notunu, üç bankanın ise not görünümünü düşürdüğünü açıklamıştı.
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