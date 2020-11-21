Fitch'ten Merkez Bankası yorumu: Zaman alacak
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Merkez Bankası’nın faiz kararının, “Para politikası güvenilirliğini artırmaya yönelik bir adım olduğu ancak bunun zaman alacağı” değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Merkez Bankası’nın faiz kararının, “Para politikası güvenilirliğini artırmaya yönelik bir adım olduğu ancak bunun zaman alacağı” değerlendirmesinde bulundu.
Dünya’nın haberine göre Fitch’in yayınladığı notta, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını güçlü bir şekilde vurguladığı ifade edildi.
Para politikası kredibilitesinde Naci Ağbal’ın atanmasının ardından gelişme olasılığının arttığına dikkat çeken Fitch, Lütfi Elvan’ın Maliye Bakanı olmasıyla TL’nin yüzde 11 civarında değer kazandığına vurgu yaptı.
Notta, “Merkez Bankası’nın para politikası güvenilirliğini yeniden tesis etmesi zaman alacaktır” ifadelerine yer verildi.
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