Flamingoların ölüm nedeni araştırılıyor
İzmir'de Bayraklı sahilinde cansız halde bulunan flamingolar kesin ölüm nedenleri araştırılmak üzere İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından teslim alındı.
27 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde Bayraklı sahilindeki yeşil alanda cansız halde 9 flamingonun bulunduğu ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı bünyesinde görevli uzman personel bölgeye yönlendirildi. Alanda yapılan incelemenin ardından ölü flamingolar uygun koşullarda saklanmak üzere İzmir Doğal Yaşam Parkı’na götürüldü.
Flamingolar, resmi temaslar sonrasında gerekli bilimsel inceleme ve tespitler yapılmak üzere bu konudaki yetkili kurum İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından teslim alındı. Flamingoların kesin ölüm nedenlerinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün yapacağı incelemenin ardından ortaya çıkacağı açıklandı.
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