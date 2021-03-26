Dr. Lütfi Çamlı, salgının, İzmir'de de kritik sürecine dair açıklamalarda bulundu

26 Mart 2021 Cuma, 04:00

Türkiye ve İzmir’de artan koronavirüs vaka rakamlarını değerlendiren İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, 3. pik yapan koronavirüs salgınının İzmir’de de zirveye doğru yükseldiğini ve yoğun bakımlarda doluluk oranlarının arttığını söyledi. Virüsün artık ergen ve çocukları da vurduğunu belirten Çamlı, “Vaka artış sayısında Avrupa’da birinci, dünyada dördüncüyüz” dedi.

Dr. Çamlı, vakaların artmasına rağmen Sağlık Bakanlığı’nın tedbir almadığını ve hiçbir şey olmamış gibi rahat davranmasını eleştirdi. Dr. Çamlı, “Vakalar artıyor ama işin ilginç yanı hiçbir şey yapılmıyor. İzmir’de günlük vaka sayısı 280 iken şu an 700’leri aştı. Düşünün İzmir’in kırmızı olduğu dahi açıklanmadı. İnsanlar bu hafta sonu yasak var mı, yok mu onu bilmiyor. Hâlâ kongrelerde boy göstermeler devam ediyor. Bu rakamları göreceğimiz günler, öncesinden belliydi. Türkiye vaka artış sayısında Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü” diye konuştu.