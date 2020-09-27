Berat Albayrak'tan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaya ilişkin açıklama

Bakan Albayrak, Ermenistan'ın saldırısının ardından sosyal medya hesabından Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı.

DHA
27 Eylül 2020 Pazar, 12:06
Berat Albayrak'tan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaya ilişkin açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısını kınadı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" ifadesini kullandı. 



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