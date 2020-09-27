Berat Albayrak'tan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaya ilişkin açıklama
Bakan Albayrak, Ermenistan'ın saldırısının ardından sosyal medya hesabından Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısını kınadı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" ifadesini kullandı.
Ermenistan'ın #Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 27, 2020
Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.
En Çok Okunan Haberler
- Covid-19'un yeni kesin belirtisi tespit edildi
- Muhittin Böcek'e trakeostomi uygulandı
- Suudilerden ‘ambargo’
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Android'de şifre çalan yazılım keşfedildi
- Ege'de deprem!
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Hedefteki doktorlar tek tek ülkeyi terkediyor
- Özel'den kendisini hedef gösteren A Haber'e sert tepki
- Alevi köyüne ayrımcılık
Video Haberler
- 12 yıl önce fark etti! Her şeyi çekiyor
- Beşiktaş'ta korku dolu anlar!
- Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildi
- Kargo şirketinin aracıyla böyle görüntülendi!
- Salgında okey oynamanın bedeli ağır oldu!
- Görüntülü konuşma yaparken dehşeti yaşadı!
- AA ekibi Ermenistan saldırısında son anda kurtuldu
- 'Koronavirüs kaptım' deyip adres sorunca...
- İstanbul'da dehşetin görüntüsü! O anları anlattı
- Çocuğu komşusundan çıkınca havalara uçtu!
En Çok Okunan Haberler
- Covid-19'un yeni kesin belirtisi tespit edildi
- Muhittin Böcek'e trakeostomi uygulandı
- Suudilerden ‘ambargo’
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Android'de şifre çalan yazılım keşfedildi
- Ege'de deprem!
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Hedefteki doktorlar tek tek ülkeyi terkediyor
- Özel'den kendisini hedef gösteren A Haber'e sert tepki
- Alevi köyüne ayrımcılık