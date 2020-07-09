Flaş açıklama geldi: Sınırlamaya karşıyız

09 Temmuz 2020 Perşembe, 16:44

Galatasaray Kulübü TFF'nin aldığı yabancı sınırlaması kararına tepki gösterdi.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada,"Yeni yabancı sınırı kararının düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Yabancı sınırlaması kararı hakkında

Galatasaray Spor Kulübü olarak, her tür platformda ve her kademede sözlü ve resmi yazı ile yabancı sınırlamasına karşı olduğumuzu ısrarla belirtmiştik.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmak üzere yabancı sınırlaması ile ilgili kararı yürürlüğe koymuştur.

Yabancı sınırlamasıyla ilişkin bu karar geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir.

Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Galatasaray Spor Kulübü"