Flaş iddia! 'Adana Demirspor Süper Lig'e...'

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:54

TFF'nin aldığı yeni kararın yankıları hala sürüyor. Özellikle play-off mücadelesi veren takımların tepkisini çeken bu karara karşı kulüpler yasal haklarını sonuna kadar arayacaklarını açıklamıştı. Bugün edinilen bilgiye göre, TFF 1. Lig'de play-off oynayan Bursaspor, Akhisarspor ve Adana Demirspor Süper Lig'e yükselmek için TFF'ye başvuruda bulunacak.

Federasyona olan tepkiler ve öneriler bir türlü dinmezken gazeteci Ceyhun Kuburlu twitter hesabından "Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor..." paylaşımında bulunarak ortaya flaş bir iddia attı.

Henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen bu iddianın gündeme gelmesi Adana Demirsporlu taraftarları heyecanlandırdı. Şimşekler, kulüp yönetiminden konuya dair açıklama bekliyor.