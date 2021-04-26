Flash TV yayın hayatına geri dönüyor

26 Nisan 2021 Pazartesi, 08:39

Yayın hayatını 2019 yılında durduran Flash TV, ekranlara geri dönüyor. Kanal, yeni yayın döneminde de geçmiş döneme yakın formatlarla izleyicilerle tekrar buluşacak.

Medyakoridoru'na konuşan Flash TV’nin sahibi Ömer Göktuğ, kanalın geri dönüşünü doğrularken, formatın yine eğlence odaklı olacağını belirtti. Kanalın Genel Müdürlüğü için de 2009-2010 yılları arasında kanalda haber sunuculuğu yapan gazeteci ve televizyon sunucusu Hakan Aygün'e teklif sunuldu. Aygün'ün bu teklife ne yanıt verdiği henüz açıklanmadı.

Flash TV, mevcut planlara göre önümüzdeki temmuz ayında yayına başlayacak.

ARA VERMİŞTİ

Mart 2019'da yayınını sonlandıran Flash TV yönetimi, “Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre sesimizi kısıyoruz. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini önlemek ve 28 yıllık televizyonculuk tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza bir süre ara vermek kararımızı kamuoyuna duyururuz” açıklamasını yapmıştı.