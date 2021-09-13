Flash TV'nin ünlü ismi Gökhan Taşkın'ın yeni adresi belli oldu
Flash TV'deki sunuculuğuyla ünlenen Gökhan Taşkın'ın yeni adresi belli oldu.
Uzun yıllar Flash TV’de haber sunuculuğu yapan son olarak da UçanKuş TV'de sunuculuk yapab Gökhan Taşkın’ın yeni adresi belli oldu.
Taşkın, TV100 ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Gökhan Taşkın’ın transfer haberini tv100 muhabiri Burak Ersemiz duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ersemiz, “Yılların eskitemediği efsane isim Gökhan Taşkın, 20 Eylül Pazartesi gününden itibaren tv100 ekranında. Hoş geldin...” ifadelerini kullandı.
GÖKHAN TAŞKIN KİMDİR?
Gökhan Taşkın, 1 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarda radyoculuğa başlayan genç sunucu, aynı zamanda ekonomi eğitimi alıyordu. Ancak eğitimini tamamlamadı. Radyoda çalışmaya devam ettiği sürede spiker aranıyor iken başvuru yaptı ve kabul edildi. Televizyon hayatı, önceleri Magic BOX'da seslendirme yaparak başladı, sonra 1993 yılında Flash TV'de çalışmaya başladı. Gökhan Taşkın, Nisan 2013 tarihinde Show TV‘de yayınlanan “Ben Burdan Atlarım” yarışmacıları arasında yer aldı. Ünlü spiker; Asena Onur Çakmak, Bayhan Gürhan, Günay Musayeva, Atilla Taş, Leyla Bilginel, Neslihan Önder, Nur Gümüşdoğrayan, Önder Bekensir, Sema Çelebi, Semih Yuvakuran, Semiha Yankı, Serkan Tanırgan, Şener Üşümezsoy, Timur Kunt, Tony Hill, Tuğba Özay, Verda Penso gibi isimlerle yarıştı. Flash TV'de ünlenen Gökhan Taşkın, 2005 yılından itibaren de “Anchorman” olarak çalışma hayatına sürdürmektedir.
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