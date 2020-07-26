Fleetwood Mac’in gitaristi Peter Green hayata veda etti

26 Temmuz 2020 Pazar, 14:11

Peter Green 1967 yılında davulcu Mick Fleetwood ile birlikte Fleetwood Mac grubunun temellerini atmıştı. Ardından bas gitarist John McVie de katılmış ve grup biraz da onun etkisiyle Fleetwood Mac adını almıştı.

Peter Green grubun ünlü parçası “Albatross”u bestelemiş ve enstrümental parça grubun kariyerindeki ilk ve tek listebaşı çalışma olmuştu.

(soldan sağa) Mick Fleetwood, Peter Green ve John McVie.

İlk albümleri 1968’de çıkan Fleetwood Mac ile 1970’de yollarını ayıran Peter Green “Black Magic Woman”, “Oh Well” ve “Man of the World” gibi parçaların da yazarıydı.

Blues geleneğinin bir temsilcisi olan ve olağanüstü yeteneği Eric Clapton gibi meslektaşları tarafından da teslim edilen Peter Green, Rolling Stone dergisinin ‘En İyi 100 Gitarist’ değerlendirmesinde 58. sırada yer almış; Guitar Player dergisi tarafından yapılan Tüm Zamanların En İyi 50 Gitaristi listesine girmiş ve 1996 yılında Mojo dergisinin değerlendirmesinde tüm zamanların en iyi 3. gitaristi seçilmişti.



UYUŞTURUCU VE ŞİZOFRENİ İLE KESİNTİYE UĞRAYAN YILLAR



Fleetwood Mac ile çalıştığı yıllarda aşırı LSD kullanımaya başlayan, sakallarını uzatıp uzun cübbeler giyen ve haç takan Peter Green’in akıl sağılığında bozulmalar meydana geldiği farkedildi. İleriki yıllarda şizofreni teşhisi koyulan Green 70’li yılların ortalarına dek akıl hastanelerine girip çıkacak ve çeşitli ağır tedaviler geçirecekti.

1977 yılında muhasebecisi David Simmons’ı silahla tehdit ettiği için tutuklanan Peter Green’in neden böyle yaptığı tam olarak bilinmese de kimileri Simmons’ın ona para yollamasını istemediği için bunu yaptığını anlatır.



1979’da yeniden müziğe dönen Green ikinci solo albümü “In the Skies”ı yayınladıktan sonra Fleetwood Mac’in “Tusk” albümünde de bir şarkıda çaldı ancak adının yer almasını istemedi.



1990’lı yıllarda Nigel Watson ve Cozy Powell ile birlikte Peter Green Splinter Group adlı topluluğu kurdu ve grup 1997 - 2004 yılları arasında 9 labüm kaydetti.



25 Şubat 2020’de Londra’da “Mick Fleetwood ve Arkadaşlarından Peter Green’e Saygı” başlıklı bir konser düzenlendi. Guitar World dergisindeki habere göre Peter Green konsere gelmediği gibi kuvvetle muhtemel böyle bir konserin yapıldığından bile habersizdi.



Cumartesi günü uykusunda hayata veda eden Peter Green için Fleetwood Mac’in solisti Stevie Nicks şu açıklamayı yaptı: “İlk yıllarda grup Peter Green’in Fleetwood Mac’i olarak anılırdı. Bunun için sana teşekkür ederim Peter Green. Hayatlarımızı değiştirdin”.

