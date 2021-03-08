Flipinler Devlet Başkanı’nın skandal açıklamasının ardından, komünistlere yönelik operasyonda 9 kişi öldürüldü

08 Mart 2021 Pazartesi, 11:19

Filipinler basınında çıkan haberlere göre, ülkenin Rizal, Batangas ve Cavite eyaletlerinde komünist gruplara yönelik gözaltı operasyonları düzenlendi.

Basına konuşan Yarbay Chitadel Gaoiran, operasyonlarda çıkan çatışmalar sonucu Rizal'da 6, Batangas'ta 2, Cavite eyaletinde ise 1 kişinin öldürüldüğünü, 6 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, “Orduya ve polise, kendilerini komünist isyancılarla silahlı bir çatışmanın içinde bulmaları halinde onları öldürmelerini, gerçekten öldürdüklerinden emin olmalarını ve eğer yaşıyorlarsa işlerini bitirmelerini söyledim” demişti.