Florentino Perez: “Bunu futbolu kurtarmak için yapıyoruz”
Avrupa Süper Ligi’nin ilk başkanı Florentino Perez, oluşturulan ligin gerekli olduğunu söylerken UEFA’nın yeni Şampiyonlar Ligi formatını eleştirdi.
Real Madrid’in aralarında olduğu ve 12 takımın oluşturduğu Avrupa Şampiyonlar Ligi’ne ilişkin Florentino Perez ilk kez açıklamalarda bulundu. Perez, İspanya’da yayınlanan El Chiringuito de Jugones programına katıldı.
“HER ZAMAN KARŞI ÇIKANLAR OLACAK”
Perez programda şunları söyledi, “Bir değişiklik olduğunda her zaman buna karşı çıkan insanlar olacak. Bunu bu kritik anda futbolu kurtarmak için yapıyoruz. İzleyiciler ve sahip olduğumuz haklar azalıyor. Bir şeyler yapılması gerekiyor.”
“ÇOK SAYIDA KALİTESİZ MAÇ VAR”
Perez, UEFA’nın 2024’ten itibaren geçerli olacağını açıkladığı yeni Şampiyonlar Ligi formatını eleştirirken şu ifadeleri kullandı, “Gençler artık futbolla ilgilenmiyor. Çok sayıda kalitesiz maç var. Dikkatlerini dağıtabilecek başka platformlar da var. Şampiyonlar Ligi’ne devam edersek ilgi gittikçe azalacak ve bitecek. 2024’te başlayacak format saçma. 2024’te hepimiz bitmiş olacağız.”
“KAYIPLARIMIZI TELAFİ ETMEK ZORUNDAYIZ”
Kulüplerin kayıplarıyla ilgili Perez, “İki sezonda Real Madrid 400 milyon avro kaybetti. Televizyondan başka bir geliriniz olmadığında, çözümün tüm büyük kulüplerle dünyanın dört bir yanından taraftarların görebileceği daha çekici maçlar yapmak olduğunu söyledik ve şu sonuca vardık, Şampiyonlar Ligi’nde olmaktansa kaybettiklerimizi azaltabileceğimiz bir Süper Lig var.”
“GEREKİRSE BİR YIL BEKLERİZ
Takımların bu sezon Şampiyonlar Ligi’nden çıkartılmayacağını söyleyen Perez, “Bu kesinlikle olmayacak. UEFA ile bir anlaşmaya varırsak ağustosta yeni lige başlamak istiyoruz, yoksa bir yıl bekleyebiliriz. Bu zenginler için bir lig değil, futbolu kurtarmak için bir lig.” ifadelerini kullandı
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