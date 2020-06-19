Floyd’un ailesinden BM'ye komisyon çağrısı

19 Haziran 2020 Cuma, 11:31

ABD’de polis şiddetiyle öldürülen siyah yurttaş George Floyd’un kardeşi Philonise Floyd, Birleşmiş Milletler’e (BM) ABD’de siyahlara yönelik polis şiddetinin incelenmesi için bağımsız bir komisyon oluşturması çağrısında bulundu.

İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi’nin oturumuna video konferans yoluyla katılan Philonise Floyd, “Umarım, ABD’de siyahların öldürülmesinin ve barışçıl protestoculara uygulanan şiddetin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurmayı düşünürsünüz” dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, polis memurlarının görevini kötüye kullanmasının uluslararası standartlara dayanan soruşturma, yaptırım ya da kovuşturmayla karşılık bulması gerektiğini vurguladı.

KATİL POLİSE 11 SUÇLAMA

Birgün'ün haberine göre, ABD’nin Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki eylemler sırasında siyah yurttaş Rayshard Brooks’u silahla vurarak ölümüne neden olan polis memuru Garrett Rolfe hakkında ağır cinayet ve ağır saldırı dahil 11 ayrı suçlama ile dava açıldı. Fulton Bölgesi Başsavcısı Paul Howard, Brooks’un polislere karşı ‘hırçın’ bir davranış içinde olmadan sırtından vurulduğunu ve herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığını belirtti. Howard, Rolfe’un yargılama sonunda suçlu bulunması halinde idam veya ömür boyu hapis cezası alabileceğini dile getirdi.