Floyd'un kızının okul masraflarını üstlendi!

03 Haziran 2020 Çarşamba, 16:05

George Floyd’un ölümünün ardından ABD’de sular durulmazken eski NBA yıldızı ve Floyd için “İkiz kardeşim gibiydi” diyen Stephen Jackson, Floyd’un altı yaşındaki kızı Gianna’nın tüm sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı.

Gianna’nın annesi Roxie Washington ile bir basın toplantısı düzenleyen Jackson, Floyd’un çocuğu büyürken yanında olmaktan mahrum bırakıldığını ve küçük bir kız çocuğunun babasız kaldığının altını çizdi.

Bunların yanı sıra George Floyd Go Fund Me ve Gianna Floyd Go Fund Me adıyla düzenlenen yardım kampanyalarında bugüne kadar 10 milyon Dolar’dan fazla bağış toplandı.

BENZERLİKLERİ ARKADAŞLIKLARININ BAŞLANGICI OLMUŞTU

Stephen Jackson Floyd’la arkadaşlıklarının nasıl başladığını da anlattı. George Floyd’la Houston, Texas’ta tanıştığını anlatan Stephen Jackson, birbirlerine hemen ısındıklarını zira yüz hatlarının ve fizik yapılarının benzediğini söyledi. Jackson ne zaman Houston’a gitse ilk olarak George’u ziyaret ettiğini ifade etti. Jackson, George Floyd’un ölümünden sonra konuştuğu ilk Instagram videosunda Floyd’un, hayatında değişiklikler yapmak ve adete yeniden başlamak için Minnesota’ya gittiğini ve orada kamyon şoförlüğü yapmak için iş aradığını aktarmıştı.