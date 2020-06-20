Floyd'un ölümüne yol açan polis serbest bırakıldı

20 Haziran 2020 Cumartesi, 11:18

ABD’de George Floyd’un ölümüne yol açan dört eski polisten ikincisi kefaletle serbest bırakıldı. J. Alexander Kueng’in, cuma gecesi 750 bin dolarlık kefaletinin ödenmesinin ardından Hennepin Böge Cezaevi’nden şartlı tahliyeyle çıktığı aktarıldı.

Kefaletle serbest bırakılan Kueng, Derek Chauvin, Tou Thao ve Thomas Lane de dahil olmak üzere Floyd’un ölümünden suçlanan polislerden biri. Bu ay başında, eski polislerden Thomas Lane’in de kefaletle serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Floyd’un boğazına dakikalarca bastırarak ölümüne sebep olan Derek Chauvin ikinci dereceden cinayetten yargılanacak 1.25 milyon dolarlık kefaletin belirlendiği Chauvin ve kefalet bedeli 750 bin dolar olan Thao ise Hennepin Böge Cezaevi’nde tutuluyor.

Floyd davasında cinayetle suçlanan polisler (üst sıra soldan sağa): Derek Chauvin, Tou Thao, (alt sıra soldan sağa) J. Alexander Kueng ve Thomas Lane.



Kaynak: Gazete Duvar