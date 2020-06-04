FMV Işık Okulları’nda online kayıt

04 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Toplam altı bin öğrenciye eğitim veren FMV Işık Okulları’nın Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule yerleşkelerinde fen liseleri, Erenköy ve Ayazağa yerleşkelerindeki liselerinde Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB DP) da uygulanıyor.

Tüm yerleşkelerde 3-12 yaşları arasındaki öğrencilere yönelik Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı ( IB PYP), liselerde ise İleri Düzey Yerleştirme Programı (AP ) yer alıyor.

ULUSLARARASI BAKALORYA

IB Diploma Programı, öğrencileri yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere hazırlamanın ve üniversite kabullerinde öne çıkarmanın yanı sıra, müfredatı ile araştırmacı, duyarlı, küresel bilince sahip, kültürlerarası anlayışa katkıda bulunacak gençler yetiştirmeyi hedefliyor. 16-19 yaş arası 11 ve 12. sınıf öğrencilerini kapsayan IB Diploma Programı’ndan, çift lise diploması ile mezun olunuyor.

Böylece hem MEB diploması ile ulusal üniversite sınavlarına girmek hem de IB Diploması ile yurtdışındaki üniversitelere başvurmak mümkün oluyor.

İLERİ DÜZEY YERLEŞTİRME

FMV Işık Okulları liseleri ve fen liselerinde uygulanmaya başlayan İleri Düzey Yerleştirme Programı, öğrencilere lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu dersleri üniversitede kredi olarak saydırma imkânı sağlıyor.

Programı başarıyla bitiren öğrenciler, yurt dışı üniversite başvuruları kabul aşamasında, standart başvuru yapanlara göre avantajlı oluyor.