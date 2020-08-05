Foça açıklarında 84 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'in Foça ilçesinde, iki ayrı lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 84 kaçak göçmen yakalandı.
Sabah saatlerinde, Aslanburnu mevkisinde denizde iki ayrı botta kaçak göçmenler olduğu ihbarını alan Foça Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 84 kaçak göçmeni yakaladı.
Somali, Güney Afrika ve Kongo ile Afganistan ve Suriye uyruklu oldukları belirlenen kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınıp, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi. Yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları anlaşılan kaçak göçmenlerin, sorguları ve kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderilmek üzere Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri bildirildi.
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