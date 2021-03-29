Ford Otosan iki fabrikada üretime ara veriyor
Ford Otosan parça tedariki sıkıntısı nedeniyle Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 3-9 Nisan tarihleri arasında üretime altı gün ara vereceğini duyurdu.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurtdışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan 2021'den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir" denildi.
Açıklamada, 2021 üretim ve satış adet tahminlerini etkilemesi beklenmeyen üretim duruşu süresince bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- Sevil Atasoy'dan Kürşat Ayvatoğlu değerlendirmesi
- Dolarda korkutan tahmin
- Uyuşturucu kullanan AKP'li Ayvatoğlu'ndan açıklama
- Titanik batıyor
- Bu bal Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
- Berat Albayrak'ın teyze oğluyla ilgili çarpıcı iddia
- Bakan duyurdu! Borcu olanlar dikkat
- Nereden geliyor bu pudraşekerin suyu...
- İmamoğlu'ndan Mahruze Keleş’e ikinci ziyaret
- 'Ayvatoğlu' yankıları sürüyor