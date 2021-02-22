Ford Otosan'dan yüzlerce milyonluk dava
Ford Otosan, usulsüzlük ve suistimal tespiti yaptığı 2 çalışan hakkında 247.8 milyon liralık tazminat davası açtı.
Ford Otosan bayi alacakları ve cari hesapları ile ilgili tespit edilen usulsüzlükler ve suistimallerin ardından iki çalışanı hakkında 247.8 milyon TL tutarında tazminat davası açtığını duyurdu.
Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Söz konusu kişiler hakkında güveni kötüye kullanma nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili kişilerin iş sözleşmeleri feshedilmiş ve şu ana kadar tespit edilen alacak riski tutarı olan 247.8 milyon TL tutarında (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) tazminat davası açılmıştır" denildi.
USULSÜZLÜĞÜN NASIL YAPILDIĞINI AÇIKLADI
Dünya Gazetesi’nin aktardıklarına göre, şirket ilgili usulsüzlüğün “Bayi Alacaklarından Sorumlu Ekip Lideri ve bayi alacaklarını takip eden çalışanı” tarafından yapıldığını belirtti.
Açıklamada, konunun finansal raporlar üzerindeki nihai etkisi üzerindeki çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Şirketin KAP bildirimi şöyle:
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